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ВСУ за пять минут дважды обстреляли Донецк натовскими снарядами

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ за пять минут дважды обстреляли Донецк натовскими снарядами
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины за пять минут дважды провели обстрел по территории Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 03:00 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Буденновский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, — говорится в сообщении.

При этом в Telegram-канале «СЦКК ДНР» отметили, что второй обстрел произошел в 03:05 по населенному пункту Первомайское, а также по Ленинскому району города Донецк. Уточняется, что было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.

Также стало известно о возможном взрыве детдома с персоналом в Славянске. Так, украинские националисты собираются устроить подобную провокацию, чтобы обвинить российские вооруженные силы в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.

Помимо этого, ВСУ ударили ракетами из РСЗО HIMARS по городу Снежное в ДНР. В результате обстрела власти ДНР зафиксировали повреждения многоквартирных домов, предприятия «Снежнянскхиммаш», а также яслей-сада.

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