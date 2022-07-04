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В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Снежного ракетами HIMARS

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Снежного ракетами HIMARS
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

ВСУ ударили ракетами из РСЗО HIMARS по городу Снежное в ДНР. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

— По данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, находясь на своих позициях в районе населенного пункта Константиновка, противник произвел запуск ракет из РСЗО M142 HIMARS, поставляемых ВСУ странами НАТО, по населенному пункту Снежное, — говорится в сообщении.

В результате обстрела власти ДНР зафиксировали повреждения многоквартирных домов, предприятия «Снежнянскхиммаш», а также яслей-сада, передает ТАСС.

До этого Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее.

По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде была слышна серия громких звуков, загорелся частный дом, есть пострадавшие.

Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Также губернатор подтвердил гибель четырех человек при обстреле города.

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