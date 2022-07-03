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Минобороны: ВСУ нанесли преднамеренный удар ночью по Белгороду и Курску

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Минобороны: ВСУ нанесли преднамеренный удар ночью по Белгороду и Курску
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Украинские военные этой ночью совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в воскресенье, 3 июля.

— Сегодня ночью с 03:00 до 03:30 по московском времени киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.

Кроме того, средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить в воздухе все три выпущенные на Белгород со стороны Украины ракеты. Однако в результате поражения целей обломки одной из них упали на жилой дом, передает РИА Новости.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе три человека погибли в результате серии взрывов. По его словам, на данный момент всего четверо пострадавших, двое из них доставлены в больницу.

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что прошедшей ночью российские ПВО сбили на подлете к региону два украинских беспилотника «Стриж». В результате атаки никто не пострадал.

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