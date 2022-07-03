Российская ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску

Фото: Минобороны РФ

Прошедшей ночью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника «Стриж». Об этом сообщил в воскресенье, 3 июля, губернатор региона Роман Старовойт.

— Сегодня ночью на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет, — сказал он.

Старовойт добавил, что другая ситуация случилась в Белгороде. Там в результате атаки украинских военных оказались ранены и убиты мирные жители. Кроме того, множество домов было разрушено. Губернатор выразил соболезнования всем родным и близким погибших, написал он в своем Telegram-канале.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе три человека погибли в результате серии взрывов. По его словам, на данный момент всего четверо пострадавших, двое из них доставлены в больницу. Кроме того, есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов, а также не менее 39 частных жилых домов разрушено частично, из них пять полностью.