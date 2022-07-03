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Три человека погибли, четверо пострадали в Белгороде после взрывов

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Три человека погибли, четверо пострадали в Белгороде после взрывов
Фото: mos.ru

Три человека погибли в Белгороде после взрывов. Об этом сообщил в воскресенье, 3 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— По пострадавшим. На данный момент четверо, два человека доставлены в больницу — мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. На данный момент есть информация о трех погибших, — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается.

По словам Гладкова, есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов, а также не менее 39 частных жилых домов разрушено частично, из них пять полностью. Он пообещал, что подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы в этот же день.

Ранее сообщалось, что в Белгороде была слышна серия громких звуков, загорелся частный дом, есть пострадавшие. Глава региона рассказал, что все оперативные службы города работают на месте происшествия.

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