Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Белгороде после серии громких хлопков загорелся частный дом

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
В Белгороде после серии громких хлопков загорелся частный дом
Фото: МЧС РФ

В Белгороде была слышна серия громких звуков, загорелся частный дом, есть пострадавшие. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Есть двое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что все оперативные службы города работают на месте происшествия.

Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО.

В конце мая стало известно, что женщина, которая получила ранения в результате обстрела села в Белгородской области, скончалась. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что женщина была жительницей села Журавлевка. Врачи оказали ей квалифицированную помощь и доставили ее в реанимацию, однако спасти пострадавшую не удалось.

система ПВО Белгород Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте