В Белгороде после серии громких хлопков загорелся частный дом

Фото: МЧС РФ

В Белгороде была слышна серия громких звуков, загорелся частный дом, есть пострадавшие. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Есть двое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что все оперативные службы города работают на месте происшествия.

Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО.

В конце мая стало известно, что женщина, которая получила ранения в результате обстрела села в Белгородской области, скончалась. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что женщина была жительницей села Журавлевка. Врачи оказали ей квалифицированную помощь и доставили ее в реанимацию, однако спасти пострадавшую не удалось.