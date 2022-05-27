Пострадавшая при обстреле села под Белгородом со стороны Украины женщина умерла

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Женщина, которая получила ранения в результате обстрела села в Белгородской области, скончалась. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Ранение получила женщина, несколько часов не могли ее вывезти, так как она действительно находилась в тяжелом состоянии, — написал он на своей странице в Telegram.

Гладков уточнил, что женщина была жительницей села Журавлевка. Врачи оказывали ей квалифицированную помощь и доставили ее в реанимацию, однако спасти ее не удалось.

Недавно стало известно, что один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины поселка Теткино в Курской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.