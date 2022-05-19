Один человек погиб при обстреле ВСУ села Теткино в Курской области

Фото: gur.gov.ua

Один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины поселка Теткино в Курской области. Об этом в четверг, 19 мая, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

— Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией, — написал он на своей странице в Telegram.

Старовойт уточнил, что погибшим, по предварительным данным, является водитель фуры, который доставил сырье на завод по производству спирта.

Населенные пункты Теткино и Алексеевка попали под обстрел вооруженных сил Украины. Об этом Роман Старовойт сообщил вечером 18 мая. По его словам, Алексеевка оказалась обстреляна в третий раз за минувшие сутки. Он заметил, что в результате инцидента пострадавших нет. Руководитель региона пообещал информировать население о новых данных, которые будут появляться относительно произошедшего.

Днем ранее украинская армия уже обстреливала Теткино. Тогда под обстрел попала территория сахарного завода на окраине поселка. Пострадавших среди жителей населенного пункта зафиксировано также не было.