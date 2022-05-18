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В Курской области сообщили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ

Егор Провоторов
Происшествия
В Курской области сообщили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ
Фото: adm.rkursk.ru

Населенные пункты Теткино и Алексеевка попали под обстрел вооруженных сил Украины. Об этом вечером в среду, 18 мая, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, Алексеевка оказалась обстреляна в третий раз за минувшие сутки. Он заметил, что в результате инцидента пострадавших нет. Руководитель региона пообещал информировать население о новых данных, которые будут появляться относительно произошедшего.

— На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Тёткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку, — написал Старовойт на своем канале в Telegram.

Накануне глава Курской области уже сообщал об обстрелах приграничных населенных пунктов со стороны Украины. В результате инцидентов 18 мая не пострадал ни один житель региона, заметил Старовойт.

Во вторник, 17 мая, украинская армия уже обстреливала Теткино. Тогда под обстрел попала территория сахарного завода на окраине поселка. Пострадавших среди жителей населенного пункта зафиксировано также не было.

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