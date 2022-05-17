Глава Курской области сообщил об обстреле погранпункта со стороны Украины

Фото: adm.rkursk.ru

Со стороны Украины произошел минометный обстрел территории сахарного завода на окраине поселка Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт во вторник, 17 мая.

— Минометному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода на окраине поселка. Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных, — рассказал он.

По словам Старовойта, в ходе минометного обстрела никто не пострадал. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Утром того же дня Старовойт сообщил, что со стороны Украины было обстреляно село Алексеевка. В результате случившегося три дома были повреждены. Также крупнокалиберное оружие задело здание школы. Однако обошлось без жертв.

До этого в Курской области на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. На месте инцидента работали сотрудники спецслужб.

Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Позже Роман Старовойт заявил, что частичное обрушение железнодорожного моста является результатом диверсии.