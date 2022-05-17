Пограничники подавили ответным огнем обстрел села в Курской области

Фото: depositphotos

Село Алексеевка, которое находится в Курской области на границе с Украиной, обстреляли с украинской территории. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил глава области Роман Старовойт.

По его словам, погранвойска оперативно отреагировали на инцидент и подавили обстрел ответным огнем.

В результате случившегося три дома были повреждены. Также крупнокалиберное оружие задело здание школы.

При обстреле никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты.

5 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия обстреляла села Журавлевка и Нехотеевка. Тогда в результате обстрела никто не пострадал.

До этого в Курской области на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. На месте инцидента работали сотрудники спецслужб.

Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Позже глава региона Роман Старовойт заявил, что частичное обрушение железнодорожного моста является результатом диверсии.