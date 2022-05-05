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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка

Полина Долганова
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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка
Фото: Минобороны РФ

Украинская армия обстреляла села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что в результате случившегося никто не пострадал.

По словам губернатора, обстрелы продолжаются до сих пор.

— По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушены дом и гараж, — уточнил Гладков на своей странице в Telegram.

В ночь на 2 мая также сообщалось о звуках, похожих на взрывы, в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате инцидентов не было пострадавших или погибших. Также ему неизвестно о каких-либо разрушениях, произошедших после «сильных разрывов».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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