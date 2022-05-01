Губернатор Курской области сообщил о частичном обрушении железнодорожного моста

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В Курской области, в Суджанском районе, произошло частичное обрушение конструкций железнодорожного моста. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— Сегодня, примерно в 11:20 на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста, — написал он.

Старовойт добавил, что на месте инцидента работают сотрудники спецслужб. Они устанавливают причины происшествия.

Губернатор отметил, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. По его словам, никто не пострадал.

Накануне в селе Крупец в Рыльском районе Курской области был обстрелян со стороны Украины пограничный пункт. Роман Старовойт сообщил, что российским военнослужащим удалось подавить огневую точку.

До этого губернатор Курской области раскрыл подробности перехвата украинского БПЛА над регионом. По его словам, расчеты российской ПВО сработали оперативно и своевременно. В результате инцидента никто не пострадал.