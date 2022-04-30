Пункт пропуска Крупец в Курской области обстреляли со стороны Украины

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Пограничный пункт в селе Крупец в Рыльском районе Курской области обстреляли со стороны Украины из минометов . Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в субботу, 30 апреля.

— Сегодня, 30 апреля, около 15:30 по пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов, — сказал политик.

Старовойт добавил, что силами пограничной службы и российских военных огневая точка была подавлена. Жертв, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

До этого пункт пропуска в селе Крупец в Курской области уже обстреливали из минометов. Роман Старовойт тогда сообщил, что обстрел был подавлен ответным огнем.

13 апреля в деревне Гордеевка Курской области пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка Курской области подвергся обстрелу. С российской стороны пострадавшие отсутствовали.

23 апреля пропускной пункт в Глушковском районе Курской области подвергся минометному обстрелу со стороны Украины. Раненых и погибших в результате инцидента нет.