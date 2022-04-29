Пункт пропуска в Курской области обстреляли из минометов

Фото: Минобороны РФ

Пункт пропуска в селе Крупец в Курской области обстреляли из минометов. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, обстрелы были подавлены ответным огнем.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в среду система ПВО уничтожила разведывательный беспилотный летательный аппарат в небе рядом с Воронежем. БПЛА, замеченный в воздушном пространстве над областью, был малогабаритным.

До этого стало известно, что система ПВО сработала в ночь с 26 на 27 апреля в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Также в области не зафиксировали разрушений.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.