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Система ПВО сработала в Курской области

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Система ПВО сработала в Курской области
ракета ПВО

Система ПВО сработала в ночь с 26 на 27 апреля в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

— Сегодня ночью, в 02:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются, — написал губернатор в своем Telegram.

Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Также в области не зафиксировали разрушений.

25 апреля российские ПВО сбили два украинских беспилотника в Рыльском районе Курской области. Старовойт в своем Telegram-канале подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем властей, пострадавших, жертв и разрушений нет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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