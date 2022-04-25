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В Курской области сбили два украинских беспилотника

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В Курской области сбили два украинских беспилотника
Фото: Минобороны РФ

Российские ПВО сбили два украинских беспилотника в Рыльском районе Курской области. В Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

— Сегодня в 4:15 утра в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника, — заявил он.

Глава региона в своем Telegram-канале подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем властей, пострадавших, жертв и разрушений нет.

23 апреля российские системы ПВО сбили в воздухе украинский военный самолет Су-25. Судно было ликвидировано рядом с населенным пунктом Новая Дмитровка под Харьковом. Помимо этого, российская армия также уничтожила 15 украинских беспилотников, в том числе один Bayraktar в районе села Новая Заря в Николаевской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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