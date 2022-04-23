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Российские ПВО за ночь сбили украинский самолет Су-25 и 15 беспилотников

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские ПВО за ночь сбили украинский самолет Су-25 и 15 беспилотников
Фото: tvzvezda.ru

Российские системы ПВО сбили в воздухе украинский военный самолет Су-25. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

По его словам, украинское судно было ликвидировано рядом с населенным пунктом Новая Дмитровка под Харьковом.

Российская армия также уничтожила 15 украинских беспилотников, в том числе один Bayraktar в районе села Новая Заря в Николаевской области, передает РИА Новости.

22 апреля украинский самолет Ан-26 потерпел крушение в Запорожской области. В результате случившегося несколько человек пострадали. Уточняется, что самолет выполнял технический рейс. Позже поступила информация, что в результате случившегося погиб один человек.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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