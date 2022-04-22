Один человек погиб в результате крушения украинского АН-26 в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

По предварительным данным, один человек погиб в результате крушения украинского самолета АН-26 в Запорожской области. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в правительстве региона.

— На данный момент известно об одном погибшем и двух раненых. Численность экипажа и причины падения выясняются, — говорится в сообщении.

В правительстве области также добавили, что, вероятно, самолет задел электроопору, после чего у него загорелся двигатель, передают «Известия».

До этого появилась информация о крушении воздушного судна. В результате инцидента несколько человек пострадали.

Уточняется, что самолет выполнял технический рейс.