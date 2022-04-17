Вертолет сельхозавиации упал в Краснодарском крае

Фото: МЧС

В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет сельхозавиации. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает региональное управление Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Уточняется, что падение вертолета произошло в Мостовском районе при его заходе на посадку.

— В результате падения, к сожалению, есть погибший. На месте работает оперативная группа Мостовского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, — сообщается на сайте ведомства.

В ликвидации последствий инцидента принимают участие 17 человек и восемь единиц техники.

15 апреля сообщалось, что на учебной базе в поселке Соколовом под Саратовом опрокинулся вертолет Ми-8. В результате случившегося один человек получил травмы. Вертолет, принадлежащий Минобороны России, опрокинулся на бок при взлете.

5 апреля официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков сообщил, что российская армия сбила два украинских вертолета Ми-8, которые предприняли попытку прорваться к Мариуполю со стороны моря. Позже российские врачи начали выхаживать украинских военных, которые выжили при крушении сбитого вертолета. По словам украинских военнослужащих, они благодарны российской армии за спасение. В числе тех, кто летел на помощь полку «Азов», были борттехник капитан Дмитрий Бурлаков и стрелок Иван Гавриленко. В настоящее время они проходят лечение в российском госпитале в Мелитополе.