«Не дали умереть»: выжившие при крушении Ми-8 украинские военные поблагодарили ВС РФ
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Врачи выхаживают украинских военных, которые выжили при крушении сбитого вертолета, летевшего с целью эвакуации полка «Азов» в Мариуполь.
По словам украинских военнослужащих, они благодарны российской армии за спасение.
В числе тех, кто летел на помощь полку «Азов», были борттехник капитан Дмитрий Бурлаков и стрелок Иван Гавриленко. В настоящее время они проходят лечение в российском госпитале в Мелитополе.
— Спасибо им огромное. Меня забрали возле вертолета лежащего... Не дали умереть, — сказал Бурлаков, чьи слова приводит РИА Новости.
5 апреля официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков сообщил, что российская армия сбила два украинских вертолета Ми-8, которые предприняли попытку прорваться к Мариуполю со стороны моря.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.