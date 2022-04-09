«Не дали умереть»: выжившие при крушении Ми-8 украинские военные поблагодарили ВС РФ

Фото: Минобороны РФ

Врачи выхаживают украинских военных, которые выжили при крушении сбитого вертолета, летевшего с целью эвакуации полка «Азов» в Мариуполь.

По словам украинских военнослужащих, они благодарны российской армии за спасение.

В числе тех, кто летел на помощь полку «Азов», были борттехник капитан Дмитрий Бурлаков и стрелок Иван Гавриленко. В настоящее время они проходят лечение в российском госпитале в Мелитополе.

— Спасибо им огромное. Меня забрали возле вертолета лежащего... Не дали умереть, — сказал Бурлаков, чьи слова приводит РИА Новости.

5 апреля официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков сообщил, что российская армия сбила два украинских вертолета Ми-8, которые предприняли попытку прорваться к Мариуполю со стороны моря.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.