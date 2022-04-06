Российская армия сбила два украинских вертолета Ми-8 в районе Мариуполя

Военнослужащие Народной милиции ДНР патрулируют улицы Мариуполя / Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская армия сбила два украинских вертолета Ми-8, которые предприняли попытку прорваться к Мариуполю со стороны моря. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил официальный представитель министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

По его словам, утром 5 апреля украинская армия в очередной раз попыталась эвакуировать из Мариуполя лидеров батальона «Азов». Вертолеты ВСУ были сбиты с помощью переносных ракетных комплексов.

Представитель российского оборонного ведомства напомнил, что РФ предлагала Киеву возможность добровольно сложить оружие для военных, однако эти предложения остались без ответа, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.