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В Запорожской области упал самолет АН-26, выполнявший технический рейс

Полина Долганова

Происшествия
В Запорожской области упал самолет АН-26, выполнявший технический рейс
Фото: Минобороны РФ

Украинский самолет АН-26 потерпел крушение в Запорожской области. Об этом стало известно в пятницу, 22 апреля.

В результате случившегося несколько человек пострадали.

Уточняется, что самолет выполнял технический рейс.

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