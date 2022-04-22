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В Запорожской области упал самолет АН-26, выполнявший технический рейс
Украинский самолет АН-26 потерпел крушение в Запорожской области. Об этом стало известно в пятницу, 22 апреля.
В результате случившегося несколько человек пострадали.
Уточняется, что самолет выполнял технический рейс.
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