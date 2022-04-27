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Система ПВО сработала в Курской области
Система ПВО уничтожила разведывательный беспилотник в небе рядом с Воронежем
Система ПВО уничтожила разведывательный беспилотный летательный аппарат в небе рядом с Воронежем. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, БПЛА, замеченный в воздушном пространстве над областью, был малогабаритным.
Гусев добавил, что в настоящее время здоровью и безопасности местных жителей ничего не угрожает.
До этого стало известно, что система ПВО сработала в ночь с 26 на 27 апреля в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Также в области не зафиксировали разрушений.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.