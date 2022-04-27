Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Система ПВО уничтожила разведывательный беспилотник в небе рядом с Воронежем

Полина Долганова

Происшествия
Система ПВО уничтожила разведывательный беспилотник в небе рядом с Воронежем
Фото: The U. S. Army / Master Sgt. Sean M. Worrell

Система ПВО уничтожила разведывательный беспилотный летательный аппарат в небе рядом с Воронежем. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, БПЛА, замеченный в воздушном пространстве над областью, был малогабаритным.

Гусев добавил, что в настоящее время здоровью и безопасности местных жителей ничего не угрожает.

До этого стало известно, что система ПВО сработала в ночь с 26 на 27 апреля в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Также в области не зафиксировали разрушений.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

система ПВО Беспилотники Воронежская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Все мнения
О проекте