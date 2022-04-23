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Пограничный пункт пропуска в Курской области обстреляли со стороны Украины

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
Происшествия
Пограничный пункт пропуска в Курской области обстреляли со стороны Украины
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Пропускной пункт в Глушковском районе Курской области подвергся минометному обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале в субботу, 23 апреля.

— Сегодня из минометов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора, — написал политик.

Старовойт добавил, что силы пограничной службы и российские военные держат ситуацию под контролем. Отмечается, что раненых и погибших в результате инцидента нет.

9 апреля в Курской области в районе Елизаветовки со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост. Старовойт отметил, что огневая точка была подавлена ответным огнем российских вооруженных сил.

13 апреля в деревне Гордеевка Курской области пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка Курской области подвергся обстрелу. С российской стороны пострадавшие отсутствовали. По словам Старовойта, ответной стрельбой российских пограничников огневые точки были подавлены.

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