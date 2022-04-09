Украинские военные обстреляли погранпост в Курской области

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В районе Елизаветовки в Курской области из минометов со стороны Украины был обстрелян пограничный пост. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

— Сегодня вечером со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет, — написал он.

Старовойт добавил, что огневая точка была подавлена ответным огнем российских вооруженных сил. Он уточнил, что остается на связи с военными и отметил, что ситуация в приграничных районах остается под контролем. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие.

6 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле позиций пограничников в регионе из минометов. Он отметил, что огневые точки противников были подавлены и никто не пострадал. Старовойт добавил, что 5 апреля на российско-украинской границе был обстрелян из миномета пограничный переход Суджа. На территорию России снаряды не попали.