Позиции российских пограничников обстреляли в Курской области

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле позиций пограничников в регионе из минометов.

По его словам, инцидент произошел во вторник, 5 апреля.

Он уточнил, что огневые точки противника были подавлены. В результате инцидента никто не пострадал.

— Ночь прошла спокойно, без происшествий, — отметил чиновник в своем Telegram.

Он добавил, что днем 5 апреля из миномета был обстрелян пограничный переход Суджа на российско-украинской границе. Снаряды не попали на территорию РФ.

До этого официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков сообщил, что российская армия сбила два украинских вертолета Ми-8, которые предприняли попытку прорваться к Мариуполю со стороны моря.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.