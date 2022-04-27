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Губернатор Курской области раскрыл подробности перехвата украинского БПЛА над регионом
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Российские расчеты ПВО перехватили украинский беспилотник в небе над Курской областью. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, расчеты российского ПВО сработали оперативно и своевременно.
Он уточнил, что в инциденте никто не пострадал. Кроме того, ситуацию контролируют специальные службы и местная администрация.
— Поводов для беспокойства нет, — написал чиновник на своей странице в Telegram.
В этот же день система ПВО уничтожила разведывательный беспилотный летательный аппарат в небе рядом с Воронежем. БПЛА, замеченный в воздушном пространстве над областью, был малогабаритным.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.