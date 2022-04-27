Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Губернатор Курской области раскрыл подробности перехвата украинского БПЛА над регионом

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Губернатор Курской области раскрыл подробности перехвата украинского БПЛА над регионом
ракета ПВО

Российские расчеты ПВО перехватили украинский беспилотник в небе над Курской областью. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, расчеты российского ПВО сработали оперативно и своевременно.

Он уточнил, что в инциденте никто не пострадал. Кроме того, ситуацию контролируют специальные службы и местная администрация.

— Поводов для беспокойства нет, — написал чиновник на своей странице в Telegram.

В этот же день система ПВО уничтожила разведывательный беспилотный летательный аппарат в небе рядом с Воронежем. БПЛА, замеченный в воздушном пространстве над областью, был малогабаритным.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

система ПВО Курская область Беспилотники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Все мнения
О проекте