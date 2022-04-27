Губернатор Курской области раскрыл подробности перехвата украинского БПЛА над регионом

ракета ПВО

По его словам, расчеты российского ПВО сработали оперативно и своевременно.

Он уточнил, что в инциденте никто не пострадал. Кроме того, ситуацию контролируют специальные службы и местная администрация.

— Поводов для беспокойства нет, — написал чиновник на своей странице в Telegram.