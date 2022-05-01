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Губернатор Курской области назвал обрушение железнодорожного моста в регионе диверсией

Георгий Соланович
Общество
Губернатор Курской области назвал обрушение железнодорожного моста в регионе диверсией
Фото: moscow-live

Частичное обрушение железнодорожного моста в Курской области является результатом диверсии. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— Это была диверсия, заведено уголовное дело, и следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно, — заявил он в своем Telegram-канале.

До этого стало известно о том, что в Курской области на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. На месте инцидента работают сотрудники спецслужб. Они устанавливают причины происшествия.

Губернатор региона отметил, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. По его словам, никто не пострадал.

Накануне в селе Крупец в Рыльском районе Курской области был обстрелян со стороны Украины пограничный пункт. Роман Старовойт сообщил, что российским военнослужащим удалось подавить огневую точку.

До этого губернатор Курской области раскрыл подробности перехвата украинского БПЛА над регионом. По его словам, расчеты российской ПВО сработали оперативно и своевременно. В результате инцидента никто не пострадал.

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