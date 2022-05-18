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Глава Курской области сообщил об обстреле приграничного села Алексеевка со стороны Украины

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Глава Курской области сообщил об обстреле приграничного села Алексеевка со стороны Украины
Фото: adm.rkursk.ru

Вооруженные силы Украины подвергли очередному минометному обстрелу приграничное село Алексеевка в Курской области. Об этом в среду, 18 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— Сегодня в очередной раз под минометный обстрел попало село Алексеевка Глушковского района. Судя по всему, противник целенаправленно целился по вышке сотовой связи, которую только что отремонтировали. Развернуться этой атаке ответный огонь наших пограничников и военных не дал, — заявил он.

При этом в своем Telegram-канале глава региона указал, что пострадавших в данном происшествии не оказалось.

Напомним, что во вторник, 17 мая, украинская армия обстреляла территории сахарного завода на окраине поселка Теткино в Курской области. По словам Старовойта, в ходе минометного обстрела пострадавших не оказалось.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что село Безымено в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины, из-за обстрела пострадал один человек, которому врачи оказали медицинскую помощь.

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