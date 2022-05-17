Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Безымено со стороны Украины

Фото: Минобороны РФ

Село Безымено в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено, — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в результате пострадал один человек, которому на данный момент оказывается медицинская помощь. Уточняется, что его жизни ничего не угрожает.

17 мая украинская армия обстреляла село Алексеевка в Курской области. В результате произошедшего были повреждены три дома и здание школы.

До этого стало известно, что поселок Середа в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины. При обстреле пострадал один человек, который получил осколочное ранение.

Также подверглось обстрелу село Солохи в Белгородской области. В результате погиб один человек, кроме того, были повреждены некоторые постройки в селе. Также трое местных жителей получили ранения.