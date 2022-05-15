Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Середа со стороны Украины

Фото: Минобороны РФ

Поселок Середа в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Поселок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины, — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что при обстреле пострадал один человек. Он получил осколочное ранение. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

5 мая в Белгородской области подверглись обстрелу села Журавлевка и Нехотеевка. По словам Вячеслава Гладкова, пострадавшие отсутствовали. Из-за удара в Нехотеевке были разрушены дом и гараж.

11 мая в результате обстрела села Солохи погиб один человек. Кроме того, в результате инцидента в селе были разрушения. Губернатор региона отметил, что ситуация стала наиболее тяжелой за все время обстрелов.

12 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками Белгородской области. СК назначил ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств обстрела и установления причастных к нему лиц.