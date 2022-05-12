СК возбудил дело по факту обстрела украинскими силовиками Белгородской области

Фото: СК РФ

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины территории Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК в четверг, 12 мая.

— В результате разрыва снаряда вблизи жилых домов получили ранения различной степени тяжести 8 мирных жителей, один из которых скончался от полученных травм по дороге в медицинское учреждение, — уточнили в ведомстве.

СК назначил необходимые экспертизы для выяснения всех обстоятельств обстрела и установления личностей причастных к нему, говорится в сообщении.

11 мая губернатор сообщил, что село Солохи в Белгородской области было обстреляно со стороны Украины, в результате погиб один человек. Из-за обстрела некоторые постройки в селе были повреждены. На месте происшествия работают оперативные службы.

5 мая Гладков сообщил, что украинская армия обстреляла села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области. Тогда в результате обстрела никто не пострадал. Кроме того, в ночь на 2 мая также сообщалось о звуках, похожих на взрывы, в Белгородской области. Гладков сообщил, что в результате инцидентов не было пострадавших или погибших.