Один человек погиб при обстреле села в Белгородской области со стороны Украины

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Село в Белгородской области было обстреляно со стороны Украины, в результате погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в среду, 11 мая.

— Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас находится на месте, — сказал политик.

Кроме того, в результате обстрела в селе есть разрушения. В настоящее время, по словам губернатора, на месте происшествия работают оперативные службы.

Он отметил, что находится на постоянной связи с главой села, на месте работают пожарные расчеты. Вскоре стало известно, что пострадавший при обстреле скончался в машине скорой помощи.

При этом еще трое местных жителей получили ранения. Данная ситуация стала наиболее тяжелой за все время обстрелов, написал Гладков в Telegram-канале.

5 мая Гладков сообщил, что украинская армия обстреляла села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области. Тогда в результате обстрела никто не пострадал.

До этого в Курской области на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. На месте инцидента работали сотрудники спецслужб.

Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Позже глава региона Роман Старовойт заявил, что частичное обрушение железнодорожного моста является результатом диверсии.