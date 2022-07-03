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Губернатор Белгородской области подтвердил гибель четырех человек при обстреле города

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Губернатор Белгородской области подтвердил гибель четырех человек при обстреле города
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В результате обстрела Белгорода четыре человека скончались и еще четыре пострадали. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Какая есть информация на сегодняшний момент: четыре человека ранены, один из них ребенок, их жизни, по докладу министра здравоохранения, ничего не угрожает. Будет необходимость — отправим в Москву, договоренность об этом есть, но пока необходимости такой нет, — сказал он.

Губернатор добавил, что из-за обстрела скончались четыре человека. По его словам, один из них был гражданин России. Еще трое — граждане Украины. Кроме того, в результате обстрела были повреждены 21 многоквартирный дом и 40 частных.

На данный момент власти области оценивают причиненный ущерб. Отмечается, что затраты на восстановление инфраструктуры они возьмут на себя. Администрация планирует осуществить выплаты раненым и семьям погибших до конца следующей недели. Семьи раненых граждан получат по 500 тысяч рублей. Родным погибших россиян выплатят по 3 миллиона рублей, добавил Гладков в своем Telegram-канале.

До этого в Минобороны России заявили, что украинские военные этой ночью совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.

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