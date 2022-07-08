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Украинские националисты собираются предпринять попытку взрыва детского дома вместе с персоналом в Славянске. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— С этой целью в здании детского дома «Тополек» (улица Бульварная) неонацисты насильно удерживают персонал учреждения. При этом здание заминировано, и боевики националистических подразделений планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам, — отметил он.

При этом представитель военного ведомства добавил, что украинской стороне такая провокация необходима для обвинения российских вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Также Мизинцев рассказал, что украинские солдаты оборудовали на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста позиции с переносными зенитными ракетными комплексами. Генерал-полковник в очередной раз обратился к ООН, ВОЗ и Комитету Красного Креста с призывом повлиять на украинское правительство, которое продолжает позволять ВСУ занимать объекты медицинской инфраструктуры.