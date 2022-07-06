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Украинские боевики оборудовали на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста позиции с переносными зенитными ракетными комплексами. Об этом в среду, 6 июля, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности, — сказал представитель ведомства.

Мизинцев в очередной раз обратился к ООН, ВОЗ и Комитету Красного Креста с призывом повлиять на украинское правительство, которое продолжает позволять ВСУ занимать объекты медицинской инфраструктуры, передает Telegram-канал «Минобороны России».

28 июня Мизинцев рассказал, что украинские спецслужбы намереваются устроить провокацию с применением химического оружия против мирных жителей в Одесской области.

4 июля стало известно, что ВСУ планируют взорвать мосты в Сумской области через реку Крыгу, после чего собираются обвинить в этом Россию. По словам Мизинцева, это в очередной раз происходит с молчаливого согласия Запада, который предпочитает закрывать глаза на бесчинства украинских военных.