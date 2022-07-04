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ВСУ планируют взорвать мосты в Сумской области через реку Крыгу, после чего они обвинят Россию в неизбирательных ударах. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Подобные действия киевских властей в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права, — сказал представитель ведомства.

По словам Мизинцева, подобное в очередной раз происходит с молчаливого согласия Запада, который предпочитает закрывать глаза на бесчинства украинских военных, передает Telegram-канал Минобороны.

28 июня Мизинцев рассказал, что украинские спецслужбы намереваются устроить провокацию с применением химического оружия против мирных жителей в Одесской области.

По его словам, 18 июня в санаторий «Приморский» Министерства охраны здоровья Украины прибыли представители СБУ. В ходе работ они прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими веществами.

25 июня сообщалось, что украинские боевики собираются устроить провокацию в городе Курахово ДНР, подорвав заминированную ими дамбу водохранилища. Подобная провокация ВСУ, как уточняется, способна привести к потерям среди мирных граждан.