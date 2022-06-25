Минобороны предупредило о провокации ВСУ со взрывом дамбы в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Украинские боевики собираются устроить провокацию в городе Курахово Донецкой народной республики (ДНР), подорвав заминированную ими дамбу водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в субботу, 25 июня.

— В результате совершения этой циничной акции в зоне возможного затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка, а также посевные площади и сельскохозяйственные предприятия, — говорится в сообщении.

Подобная провокация ВСУ, как уточняется, способна привести к потерям среди мирных граждан. Украина затем «по отработанному сценарию» обвинит Россию в причинении ущерба имуществу местного населения и уничтожении урожая, передает Telegram-канал Минобороны.

25 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении городов Северодонецк и Боровское. Кроме того, были освобождены пункты Вороново и Сиротино. Отныне вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под контроль республики.

До этого командир военной части Народной милиции ЛНР заявил, что армия республики находится уже в трех точках Лисичанска.

Так, военнослужащие освободили пригород Лисичанска в районе поселка Мирная Долина. Там были взяты в плен украинские боевики 201-го отдельного батальона «Берлинго».