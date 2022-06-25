В Народной милиции ЛНР заявили, что силы республики находятся в трех точках Лисичанска

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вооруженные силы Луганской народной республики (ЛНР) находятся уже в трех точках Лисичанска. Об этом в субботу, 25 июня, сообщил командир военной части Народной милиции ЛНР, воюющей в этом районе.

— Сейчас наши силы находятся уже в трех точках Лисичанска, в частности, в районе завода резино-технических изделий и стекольного завода. Пытаемся развить успех, — сказал он.

Командир добавил, что на данный момент военнослужащие освободили пригород Лисичанска в районе поселка Мирная Долина. По его словам, там были взяты в плен украинские боевики 201-го отдельного батальона «Берлинго», передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что за два дня Вооруженные силы Украины потеряли под Лисичанском, в Горском и Золотом более тысячи человек убитыми. В плен при этом сдались более 800 солдат.

Позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что группировки войск «Центр» ВС России прорвали оборонительную линию ВСУ и блокировали Лисичанск с юга. По его словам, руководил наступлением генерал-полковник Александр Лапин.