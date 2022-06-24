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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние два дня потеряли более тысячи человек под Лисичанском и в котле под Горским и Золотым. Об этом сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР в пятницу, 24 июня.

— Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом — более одной тысячи человек убитыми. Пленных — более 800. Среди них много раненых, — передает ТАСС.

До этого сообщалось, что российские солдаты заблокировали до двух тысяч украинских военных и боевиков в котле под Горским и Золотым. ВС РФ окружили четыре батальона: третий механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады.

Помимо этого, в котле оказалось запертым формирование нацистов «Правого сектора»* и отряд иностранных наемников. На заводе пребывают около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора»* и до 80 наемников-иностранцев.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация.