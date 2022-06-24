Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Около 800 солдат ВСУ сдались в плен под Лисичанском

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Около 800 солдат ВСУ сдались в плен под Лисичанском
Фото: depositphotos

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние два дня потеряли более тысячи человек под Лисичанском и в котле под Горским и Золотым. Об этом сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР в пятницу, 24 июня.

— Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом — более одной тысячи человек убитыми. Пленных — более 800. Среди них много раненых, — передает ТАСС.

До этого сообщалось, что российские солдаты заблокировали до двух тысяч украинских военных и боевиков в котле под Горским и Золотым. ВС РФ окружили четыре батальона: третий механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады.

Помимо этого, в котле оказалось запертым формирование нацистов «Правого сектора»* и отряд иностранных наемников. На заводе пребывают около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора»* и до 80 наемников-иностранцев.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация.

Статистика Украина Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Все мнения
О проекте