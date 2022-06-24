Армия РФ заблокировала около двух тысяч украинских военных в в котле под Горским и Золотым

Фото: depositphotos

Российские солдаты заблокировали до двух тысяч украинских военных и боевиков в котле под Горским и Золотым. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщило Министерство обороны России.

Также отмечают, что российская армия окружила четыре батальона. Это 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадную артиллерийскую группу 57-й мотопехотной бригады. Также в котле заперто формирование нацистов «Правого сектора»* и отряд иностранных наемников,

Также уточняется, что на заводе прибывают около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора»*, до 80 наемников-иностранцев, а также более 40 единиц бронетехники, сообщает РИА Новости.

Недавно стало известно, что войска Украины получили приказ покинуть Северодонецк в Луганской области.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация