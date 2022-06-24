Киев сообщил, что ВСУ приказали отступать от Северодонецка

Фото: Минобороны РФ

Войска Украины получили приказ покинуть Северодонецк в Луганской области. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил Сергей Гайдай, глава подконтрольной украинской стороне Луганской областной администрации.

— К сожалению, да, — ответил Гайдай на вопрос, придется ли Украине оставить Северодонецк.

Он подтвердил, что такое решение уже принято, а солдаты ВСУ и Национальной гвардии получили приказ переместиться на новые позиции. Находиться на разбитых за долгое время местах ради самого пребывания не имеет смысла, приводит слова Гайдая ТАСС.

Недавно стало известно, что украинские военнослужащие сдаются в плен по всей линии фронта в районе Лисичанска, Северодонецка, Горского и Золотого. Процесс идет по нарастанию. По ситуации на 23 июня было известно о двух таких сдачах по десять человек.

Также в четверг официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что вся территория Луганской народной республики может быть освобождена в ближайшем будущем.