Украинские военные снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по городу Новая Каховка в Херсонской области. Об этом в среду, 13 июля, сообщил РИА Новости пресс-секретарь администрации региона Сергей Мороз.

— ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. Знаем, что есть попадание. Сейчас уточняется степень повреждений, — рассказал он агентству.

Мороз уточнил, что российские системы ПВО сбили пять ракет, обломки двух из них упали в районе завода «Сокол».

Ранее ВСУ уже наносили удар по Новой Каховке. В результате нападения были взорваны склады с минеральными удобрениями и селитрой, повреждены больница, рынок и жилые дома, а в радиусе двух километров из зданий вылетели окна.

13 июля сообщалось, что боевики ВСУ заняли роддома и больницы в Одесской области. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что ВСУ выгоняют из занимаемых ими зданий всех людей, вне зависимости от состояния их здоровья.