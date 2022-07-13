Минобороны: Боевики ВСУ заняли роддома и больницы в Одесской области

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Боевики ВСУ заняли здания больниц и станций скорой помощи в населенных пунктах Одесской области Украины, выгнав оттуда больных и рожениц с младенцами. Об этом в среду, 13 июля, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— В очередной раз призываем международные организации, в первую очередь Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях, — сказал представитель ведомства.

ВСУ, уточнил он, выгоняют из занимаемых ими зданий всех людей, вне зависимости от состояния их здоровья. Медики, попытавшиеся помешать бесчинству, подверглись физическому насилию, передает слова Мизинцева Telegram-канал «Минобороны России».

12 июля Мизинцев сообщил, что украинские нацисты планируют очередную провокацию в Одессе с целью обвинить российскую армию. По его словам, в городе планируется отснять три постановочных репортажа.

До этого ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. В результате нападения были взорваны склады с минеральными удобрениями и селитрой, повреждены больница, рынок и жилые дома, а в радиусе двух километров из зданий вылетели окна.