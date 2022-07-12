Минобороны: Киев готовит провокацию с «русскими диверсантами» в Одессе

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Украинские нацисты планируют очередную провокацию в Одессе с целью обвинить российскую армию. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— По имеющейся достоверной информации, во второй декаде июля 2022 года руководство СБУ в Одессе планирует отснять три постановочных репортажа о якобы высокой эффективности работы своих сотрудников в выявлении и пресечении деятельности российских диверсионных групп, — заявил он.

По словам Мизинцева, роль этих «диверсантов» исполнят украинские боевики. Генерал-полковник, подчеркнул, что Россия вновь предупреждает о недостоверности подобных материалов, которые распространяют Киев и западные СМИ, говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

До этого сообщалось, что украинские националисты собираются предпринять попытку взрыва детского дома вместе с персоналом в Славянске. Мизинцев утверждает, что украинской стороне такая провокация необходима для обвинения российских вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.

Также Мизинцев рассказал, что украинские солдаты оборудовали на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста позиции с переносными зенитными ракетными комплексами.