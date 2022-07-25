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В Херсонской области рассказали о провале контрнаступления ВСУ в регионе

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Херсонской области рассказали о провале контрнаступления ВСУ в регионе
Фото: depositphotos

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли еще одну неудачную попытку контрнаступления на Херсонскую область, в очередной раз потерпев крах. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По словам херсонского чиновника, подконтрольный ему регион — это степь, и любые передвижения украинской армии не приносят успеха из-за большой просматриваемости территории.

Кроме того, Стремоусов добавил, что все попытки осуществления контратаки могут привести только к большим потерям в рядах украинской армии. Киев сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы выпросить еще больше денег у западных стран, заявил он в интервью РИА Новости.

В минувшую субботу, 23 июля, в Херсонской области Украины задержали местного жителя, который передавал данные о перемещении военных России с камер системы «Безопасный город» разведке ВСУ.

21 июля сообщалось, что диверсионную группу выявили в Херсонской области. Уточняется, что это была одна из самых крупных групп диверсантов в регионе.

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