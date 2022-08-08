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Зеленский назвал проведение референдумов условием для отказа переговоров с РФ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский назвал проведение референдумов условием для отказа переговоров с РФ
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для отказа переговоров с Россией. Об этом он написал в воскресенье, 7 августа, в своем Telegram-канале.

Украинский лидер заявил, что Киев откажется от переговоров с Москвой при проведении референдумов на территории регионов, которые находятся под контролем российских военных.

Он добавил, что Украина каждый день и без пауз работает для усиления поставок оружия, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы, передает РБК.

7 августа сообщалось, что журналист в США осудила новый «план» мобилизации Зеленского. Президент Украины освобождает осужденных педофилов для подкрепления армии страны.

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