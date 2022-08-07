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Президент Украины Владимир Зеленский освобождает осужденных педофилов для подкрепления армии страны. Об этом сообщила в статье для издания Grayzone журналистка из Соединенных Штатов Эша Кришнасвами.

Так она прокомментировала новость о досрочном освобождении бывшего командира нацбатальона «Торнадо» Руслана Онищенко, назвав осужденного бойца и его соратников «зверями, а не людьми».

— Бывший командир ныне расформированного батальона «Торнадо» Руслан Онищенко вышел на свободу в рамках плана президента Зеленского по освобождению заключенных с боевым опытом. Наряду с беззаветной преданностью фашизму, Онищенко известен как неуравновешенный психопат, причастный к сексуальным домогательствам к детям, жестоким пыткам заключенных и убийствам, — заявила журналистка.

Она отметила, что бойцы нацбатальона причастны к преступлениям, отвратительнее которых не бывало со времен Второй мировой войны.

Кришнасвами выразила мнение, что президент Украины выпускает «зверей из их клеток под предлогом боевых действий». Это, по мнению журналистки, продлевает безнаказанность украинских батальонов, которые «кишат» преступниками и неонацистами.

2 августа сообщалось, что Зеленский внес изменения в положение о службе в Вооруженных силах Украины для иностранных граждан. Они коснулись длительности и условий контрактов, а также возможных мер пресечения для проштрафившихся бойцов.