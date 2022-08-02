Зеленский изменил положение о службе иностранцев в ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о службе в Вооруженных силах Украины для иностранных граждан. Они коснулись длительности и условий контрактов, а также возможных мер пресечения для проштрафившихся бойцов. Об этом стало известно во вторник, 2 августа.

Теперь в особых случаях срок службы иностранного военного может быть продлен по желанию военнослужащего на срок от одного до десяти лет. При этом на момент окончания контракта возраст бойца не должен превышать максимально допустимый.

Также наемникам теперь будет положен ежегодный оплачиваемый отпуск. Вызвать военного с отдыха смогут только в случае объявления массовой мобилизации.

Изменились и меры наказания: в случае возбуждения уголовного дела в отношении иностранного бойца отстранить его от службы можно будет максимум на два месяца, сообщили в РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В марте президент Украины заявил, что в страну приедет 16 тысяч иностранных наемников. По данным Министерства обороны РФ, в середине июня их было около 7,1 тысячи, но количество легионеров на момент отчета сократилось до 2,7 тысячи.

Верховный суд Донецкой народной республики заявил 1 августа, что иностранных наемников будут судить по всей строгости закона.